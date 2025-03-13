Зазіхання Трампа на Гренландію: як на це відреагував переможець виборів на острові

Лідер партії Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен, яка перемогла на парламентських виборах у Гренландії, відкинув бажання президента США Дональда Трампа взяти острів під його контроль.

Про це повідомляє The Hill.

Нільсен заявив, що жителі Гренландії повинні самі визначати своє майбутнє у процесі руху до незалежності від Данії.

"Ми не хочемо бути американцями. І ми не хочемо бути данцями. Ми хочемо бути гренландцями, і в майбутньому ми хочемо отримати власну незалежність. І ми хочемо самі побудувати свою країну", – висловися лідер партії Demokraatit.

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Видання зауважило, що Трамп зосереджується на Гренландії, оскільки вона пролягає через стратегічні повітряні та морські шляхи у Північній Атлантиці та є домом для американської космічної бази Пітуфік, яка підтримує операції попередження про ракети та спостереження за космосом. У Гренландії також є великі поклади рідкоземельних мінералів, необхідних для виробництва всього, від мобільних телефонів до технологій відновлюваної енергії.

Нагадаємо, 10 березня Трамп знову заявив про бажання приєднати Гренландію до США, пообіцявши острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічне зростання.