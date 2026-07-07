Зазіхають на Україну: Кулеба провів жорсткі паралелі між заявами Варшави та Кремля

Дмитро Кулеба / © Associated Press

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Деякі польскі політики висловлюються щодо України досить близько у наративах, які тривалий час використовує російська пропаганда.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Радіо Свобода.

Однак дипломат не ставить знак рівності між Польщею та Росією, оскільки йдеться лише про частину польського політичного спектра, а не про державну політику країни.

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За словами дипломата, його непокоїть використання окремими польськими політиками історичних термінів та заяв, які перегукуються з російськими наративами.

«Коли я чую про східні креси („Малопольщу“), то чим це відрізняється від російського проєкту „Новоросія“? Коли я чую, що Львів — це польське місто, то чим це відрізняється від заяв про те, що Харків чи Одеса — російські міста? Коли Москва говорить про „денацифікацію“ України, а тепер про це починають говорити і в Польщі, це викликає серйозні запитання», — зазначив Кулеба.

Разом з тим ексміністр підкреслив, що Польща, на відміну від Росії, має можливість змінити цей курс.

Скандал з України з Польщею — що відомо

26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

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Президент Польщі Кароль Навроцький заявив 29 травня, що хоче позбавити Зеленського ордена Білого Орла — найвищої відзнаки у державі, врученої тому в 2023 році. Він розцінив цей указ президента України як образу поляків.

У відповідь на дії Варшави вже наступного дня, 20 червня, низка українських політиків та посадовців публічно оголосили, що також відмовляються від своїх польських нагород. Серед них були голова Офісу президента Кирило Буданов, а також колишні глави держави Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що офіційно відправив орден Білого Орла назад президенту Польщі, оприлюднивши фотографії з відділення Нової пошти.

У Варшаві відкрито припускають, що цей законодавчий крок може суттєво погіршити відносини між країнами, що й підштовхнуло польських представників у європейських інституціях до дзеркальних кроків.

Тим часом фракція Європейських консерваторів та реформістів у Європейському парламенті офіційно подала пропозицію про проведення дебатів та подальше ухвалення резолюції на згадку про жертв «геноциду УПА».

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Лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський написав листа до своїх однопартійців, в якому знову висловився проти вступу України до Євросоюзу, допоки Київ не змінить історичну політику.

Очільника Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збіґнєва Богуцького внесли до бази сайту «Миротворець». Коментуючи питання Волинської трагедії та ставлення до постаті Степана Бандери, очільник канцелярії президента Польщі заявив, що, на думку польської влади та значної частини суспільства, «прославлення Бандери та його послідовників» не відповідає європейським і трансатлантичним цінностям. Водночас він використав формулювання «Східна Малопольща» щодо західних регіонів України.

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