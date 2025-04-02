Зазіхання Трампа на Гренландію: Білий дім вивчає, скільки це коштуватиме

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа готує оцінку того, скільки федеральному уряду коштуватиме контроль над Гренландією. Це найконкретніша спроба перетворити бажання Трампа на дієву політику.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на три поінформовані джерела.

Протягом останніх тижнів чиновники з Білого дому намагаються визначити фінансові наслідки приєднання Гренландії до США, включно з вартістю надання державних послуг для 58 тисяч жителів острова.

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За словами двох джерел, працівники бюджетного управління американської адміністрації намагаються оцінити потенційні витрати на утримання Гренландії в разі її придбання. Оцінити намагаються і те, який дохід казначейство США могло б отримати від природних ресурсів острова.

Один з варіантів — запропонувати гренландському уряду вигіднішу угоду, ніж Данія. Ця країна наразі субсидує послуги на острові у близько 600 млн дол. щороку. Як пояснив один з чиновників, йдеться про те, щоб США заплатили набагато більше, ніж Данія.

Високопосадовець Білого дому заявив, що адміністрація зараз аналізує приблизну вартість придбання Гренландії, враховуючи вартість надання державних послуг її громадянам. Чиновники з питань бюджету працюють над визначенням розміру суми. Посадовець додав, що аналіз витрат базується на тому, «якщо гренландці проголосують і підтримають це».

Знайомий з думками Трампа чиновник зазначив, що з потенційних придбань, про які говорив американський лідер, включно з Канадою і Панамським каналом, «він розглядає Гренландію як найпростіше».

Водночас чиновник Білого дому сказав, що питання Гренландії не на першому місці у списку питань національної безпеки. Він описав придбання острова як «бонусну гру», що відбудеться після завершення війни в Україні, забезпечення миру в Ізраїлі та Газі, стримування Ірану.

Адміністрація президента США частково сподівається переконати американську громадськість у тому, що федеральний уряд відшкодує витрати у Гренландії за рахунок роялті й податків, сплачених за комерційну діяльність.

Ще одне джерело з посиланням на приватні розмови з представниками адміністрації Трампа повідомило, що Білий дім шукає способів зробити Гренландію привабливішою для приєднання до США.

Видання зазначає, що точна потенційна економічна вигода від мінеральних ресурсів Гренландії наразі незрозуміла. Видобуток корисних копалин може бути непередбачуваним, і труднощів додає сувора погода на острові. Уряд Гренландії також відхилив деякі попередні проєкти з видобутку корисних копалин.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що серйозно обговорював можливість анексії Гренландії. Він переконаний у перспективі приєднання острова до США.