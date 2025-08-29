- Дата публікації
-
Збільшення кількості жертв атаки РФ по Києву та нібито зменшення територіальних апетитів Путіна: головні новини ночі 29 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 серпня 2025 року:
