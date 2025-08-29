ТСН у соціальних мережах

Збільшення кількості жертв атаки РФ по Києву та нібито зменшення територіальних апетитів Путіна: головні новини ночі 29 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Київ / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 серпня 2025 року:

  • У Києві зросла кількість жертв російської масованої атаки Читати далі –>

  • У МЗС Туреччини розповіли про зміни у вимогах Росії: що тепер хоче РФ Читати далі –>

  • Посольство США відреагувало на удар Росії по Києву: чи вказало винуватців Читати далі –>

  • Радбез ООН терміново збереться через масовану атаку РФ на Київ та інші міста України Читати далі –>

  • США продадуть Україні ключову зброю: у Зеленського повідомили деталі угоди Читати далі –>

