Збільшення військової підтримки, нові транші та санкції: Зеленський прокоментував участь у G7

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Маємо конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить російську війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у повідомленні в Instagram після своєї участі у саміті “Великої сімки”.

Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни.



“Дякую всім, хто допомагає нам боротися проти російської агресії та разом з Україною будує міцну архітектуру безпеки майбутнього”, — йдеться у повідомленні у соціальній мережі.

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Нагадаємо, що спільної заяви G7 щодо України не буде після того, як США вимагали зміни формулювань. Про це інформує CBC News.

США не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо РФ були включені до спільної заяви.