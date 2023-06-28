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Збільшення кількості жертв удару у Краматорську та ситуація з "вагнерівцями": головні новини ночі 28 червня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4963
Час на прочитання
1 хв
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Збільшення кількості жертв удару у Краматорську та ситуація з "вагнерівцями": головні новини ночі 28 червня 2023 року

Обстріл Краматорська 27 червня / Фото: МВС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 28 червня 2023 року:

  • Ракетні удари РФ по Краматорську: загинуло четверо осіб Читати далі –>
  • "Вагнерівці" досі перебувають в Україні - Пентагон Читати далі –>
  • Літаки "вагнерівців" знайшли у Білорусі, проте місцеперебування Пригожина поки невідоме - CNN Читати далі –>
  • У Краматорську продовжується пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару Читати далі –>
  • Лукашенко, ймовірно, прагне використати "Вагнера" в Білорусі, щоб "купити" простір для маневру - ISW Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4963
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