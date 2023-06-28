Збільшення кількості жертв удару у Краматорську та ситуація з "вагнерівцями": головні новини ночі 28 червня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 28 червня 2023 року:
- Ракетні удари РФ по Краматорську: загинуло четверо осіб Читати далі –>
- "Вагнерівці" досі перебувають в Україні - Пентагон Читати далі –>
- Літаки "вагнерівців" знайшли у Білорусі, проте місцеперебування Пригожина поки невідоме - CNN Читати далі –>
- У Краматорську продовжується пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару Читати далі –>
- Лукашенко, ймовірно, прагне використати "Вагнера" в Білорусі, щоб "купити" простір для маневру - ISW Читати далі –>
Читайте також: