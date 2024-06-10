«Збити Гізо Углаву»: екснардеп назвав головну ціль міжусобної війни з «витоками» в НАБУ

Джерело витоку інформації із НАБУ все ще перебуває у складі антикорупційної структури, але це не перший заступник директора Гізо Углава.

Такого висновку дійшов екснардеп Борислав Береза на підставі розслідування Дениса Бігуса. Береза також наголошує на тому, що уся антикорупційна вертикаль потребує негайного реформування.

«Бігус підтвердив, що НАБУ тече. Тече. І давно. Скріни, які показує Денис, підтверджують його слова. Але питання у тому, що тече і САП. Та навіть гірше», - написав політик.

На це, на його думку, вказують, зокрема: справа Злочевського; скорочення прокурора САП Омельченка, який вів справу про хабарі у Верховному суді, а також залучення Нацполу до обшуків НАБУ, та інші кейси.

Окремо Береза звертає увагу на так званих «професійних антикорупціонерів», яких наведені кейси чомусь обходять і вони вдають, що все гаразд.

Така їхня поведінка, вважає політик, може бути пов'язана із тим, що самі антикорупціонери причетні до численних витоків з правоохоронних органів.

«Може, хтось забув, як раніше збирали в НАБУ "своїх" антикорупціонерів і зливали їм матеріали справ? Наприклад, я добре пам'ятаю, як тодішній директор НАБУ Артем Ситник саме так і спілкувався у травні 2017 року. Розповідав їм, зокрема, про справу щодо незаконного збагачення прокурора АТО Костянтина Кулика, читаючи під їх оффрек посміхушки матеріали НСРД з особистого життя фігуранта», – нагадав Береза.

«Чому ж тоді я не бачив праведного обурення цим з боку професійних борцунів з корупцією?», - питає екснардеп.

Усе, що наразі відбувається навколо зливів з САП та НАБУ політик називає «внутрішньо видовою боротьбою, яка має всі ознаки боротьби за те, хто з них більше буде корисним ОП». І це стосується взагалі усієї антикорупційної вертикалі.

З розслідування Бігуса Береза робить три висновки:

- «НАБУ зливає інформацію, але робить це не Углава. І це справді легко зрозуміти, якщо ви хоч колись переписувалися з ним. І це теж сказав Бігус».

- «Джерело витоку все ще у НАБУ, а головна ціль цієї міжусобної війни - збити Гізо Углаву, який якось заважає всім та стати фаворитом у комунікаціях антикор-структур з Банковою».

- «Всю цю антикор-вертикаль треба реформувати».

Екснардеп наголосив на тому, що бажано всім зав'язати зі зливами, навіть якщо їх називають "офрекордс зустрічами".