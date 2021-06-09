Збиття літака МАУ та збройна агресія РФ: Зеленський поговорив телефоном з Трюдо

Прем'єр Канади підтвердив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

Президент Володимир Зеленський у середу, 9 червня, поговорив телефоном з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський і Трюдо поговорили про ситуацію на Донбасі та біля українських кордонів. Український лідер також наголосив на необхідності міжнародного тиску на Російську Федерацію. "Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тисяч російських військових лише 11 тисяч пішли назад", – сказав він.

Також читайте В Білому дому розповіли, чого очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Президент України назвав російський загопровід "Північний потік – 2" політичною зброєю Кремля: "Ми вважаємо, що добудова "Північного потоку – 2" зміцнить Росію як гравця на світовій мапі".

Своєю чергою, Джастін Трюдо підтвердив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також солідарність з Україною в протидії тривалій агресії РФ. "Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну", – наголосив голова канадського уряду.

Не забули політики і про авіакатастрофу літака авіакомпанії МАУ. Трюдо і Зеленський наголосили на необхідності посилення координації зусиль між Україною та Канадою у справі щодо збиття Іраном літака рейсу PS752 та притягнення винних до відповідальності.

Український президент підтвердив запрошення Трюдо відвідати Київ для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо, 7 червня Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Очільник Білого дому повідомив, про що говоритиме на зустрічі з Володимиром Путіним у Женеві. Байден запросив президента України до Білого дому.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання