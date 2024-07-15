Збиття Польщею ракет над Україною: Столтенберг зробив важливу заяву

Північноатлантичний альянс готовий надалі посилювати протиповітряну оборону України. Втім, НАТО не буде брати безпосередню участь у війні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю телемарафону.

Коментуючи ідею Польщі збивати в небі над Україною російські дрони і ракети, що летять у її бік, генеральний секретар висловив несхвальність таких дій. Натомість, наголосив він, Альянс готовий надалі надавати Україні винищувачі F-16 і комплекси ППО.

"НАТО буде підтримувати Україну, і ми зараз збільшили нашу підтримку, зокрема протиповітряною обороною <…> Але політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участь у цьому конфлікті, ми не станемо частиною цього конфлікту", - заявив генсек.

За його словами, НАТО підтримує Україну у знищенні російських літаків, але Альянс не буде залучений безпосередньо.

Разом з тим Столтенберг підтвердив свою позицію про те, що "Україна має право атакувати легітимні військові цілі на території країни-агресорки Росії".

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розглядає можливість збиття російських ракет, які прямують у бік Польщі, поки вони ще перебуватимуть в українському повітряному просторі.

Польща розглядає можливість збиття російських ракет, які рухаються до її кордону

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