Збиття російських ракет над Україною: Cікорський озвучив дуже важливу заяву

На найближчій міністерській зустрічі НАТО може бути порушене питання перехоплення російських ракет над Україною силами країн-членів Альянсу

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі телеканалу TVN24.

"Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде включено до порядку денного", - сказав він.

Польський міністр наголосив, що обговорення можливості знищення ракет поза межами української території варто розглядати в контексті самооборони. За словами Сікорського, щодо цього прохання Києва можуть існувати різні думки. Саме тому збиття ракет РФ над Україною вимагає обговорення та узгоджень у колі союзників.

Окрім того, Сікорський прокоментував запит президента України Володимира Зеленського щодо можливості збивання російських ракет, що летять у напрямку Польщі, ще до перетину кордону країни. Він зазначив, що тут виникає питання, де починається і де закінчується право на самооборону.

"Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашим територією? В цьому випадку немає сумнівів, але тоді можуть виникнути ризики, як сталося в Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди, поранили чи навіть вбили людей", - сказав Сікорський.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що на рівні НАТО немає рішення про збиття російських ракет над Україною. Одна країна - член Альянсу - не може ухвалити його.

Читайте також:

Наші розбиті міста! Якими Покровськ та Мирноград були і як перетворилися на руїни