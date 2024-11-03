Збиття російських ракет над Україною: в Польщі зробили заяву

Наразі на рівні НАТО немає рішення про збиття російських ракет над Україною. Одна країна - член Альянсу - не може ухвалити його.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в мережі X.

"Рішення збивати ракети - це завжди відповідь цілого НАТО, а не однієї країни. Сьогодні такого рішення Альянсу немає", наголосив Косіняк-Камиш.

За словами політика, Варшава передала Києву "стільки військової техніки, скільки це було можливо, але межею є обороноздатність і безпека Польщі".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ домовилася з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про направлення до Польщі літаків Альянсу, щоб країна змогла передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Втім, Варшава цього не зробила.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відповів Зеленському на цю заяву. Він нагадав, що через східний кордон стоять "майже 300 наших танків, багато важкої техніки, також літаки".

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