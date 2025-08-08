Зброя для України може повернутися до США: у CNN пояснили чому

Зброя для України (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

У Пентагоні розглядають можливість перенаправлення зброї та обладнання, які раніше були виділені для України, назад до американських арсеналів. Це може означати, що мільярди доларів, призначені на підтримку Києва, будуть використані для поповнення власних запасів США.

Про це пише CNN.

Про це стало відомо з внутрішнього меморандуму, написаного керівником політичного відділу Пентагону. Цей документ вносить додаткову невизначеність у постачання американської зброї в Україну. Особливо, напередодні можливих переговорів між президентами Трампом і Путіним.

Реклама

Незважаючи на те, що президент Трамп схвалив продаж зброї Україні через НАТО, у Пентагоні існують побоювання щодо виснаження власних військових резервів. Особливо, дефіцитних систем, таких як ракети-перехоплювачі та артилерійські боєприпаси.

Міністр оборони Піт Хегсет, діючи на підставі меморандуму заступника міністра Елбріджа Колбі, раніше вже призупиняв велику партію поставок зброї. Хоча Трамп скасував це рішення, меморандум Колбі залишається чинним. Він дозволяє Пентагону повертати зброю, придбану за кошти Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), назад до США. Ця нова політика суперечить початковій меті USAI, яка була створена саме для закупівлі зброї для України. Сенат виділив ще 800 мільйонів доларів на цю програму, але невідомо, чи ця зброя зрештою дістанеться Україні.

Деякі законодавці вже висловили занепокоєння, що така політика може порушувати Закон про контроль за арештами. Вони пропонують включити в новий законопроєкт положення, яке дозволить повертати зброю лише в тому випадку, якщо вона не була передана Україні і більше не потрібна для її підтримки.

Ця зміна є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, яка прагне перекласти тягар озброєння України на європейських союзників. Крім того, в Пентагоні існує думка, що необхідно зберігати більше американських запасів для потенційної майбутньої війни, наприклад, з Китаєм.

Реклама

Меморандум Колбі класифікує американські арсенали на «червону», «жовту» та «зелену» категорії. Зброя з «червоної» та «жовтої» категорій, що вважається дефіцитною, тепер потребує схвалення міністра оборони перед відправкою.

Тим часом, Міністерство оборони спільно з НАТО працює над створенням нового механізму продажу зброї європейським союзникам, які потім зможуть постачати її Україні. Ця система, по суті, створить спеціальний фонд НАТО, куди союзники зможуть вносити кошти для закупівлі американської зброї. Трамп підтвердив цю ініціативу, заявивши, що США будуть виробляти зброю, а союзники — платити за неї.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США тимчасово зупинило відправлення американської зброї до України. Там кажуть, що це через брак власних запасів. Але троє чиновників зі США повідомили: внутрішня перевірка показала, що ця зброя не зашкодить запасам країни.

Також у США вчетверо збільшили закупівлю ракет для систем ППО Patriot. Американська армія планує витратити на це понад 1,3 мільярда доларів.