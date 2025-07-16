Зброя для України за гроші Європи: The Telegraph про те, чому план Трампа дратує союзників

Дональд Трамп / © Associated Press

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Спроба президента США Дональда Трампа змусити диктатора РФ Володимира Путіна укласти мир шляхом посилення військового та економічного тиску недостатня. Особливо після того, як завершити війну шляхом посередництва і дипломатії не вдалося. Тепер американський лідер зіштовхнувся з критикою з боку європейців черед ідею розширити постачання зброї до Україну за кошт Європи.

Про це йдеться у матеріалі оглядача The Telegraph Річарда Кемпа.

Автор The Telegraph наголошує, що план Трампа – постачати зброю Україні, але змусити європейців платити – “є просто геніальним, принаймні як концепція”.

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“Це змушує країни ЄС і Велику Британію діяти відповідно до своїх слів, а не дозволяти їм обходитися заявами на кшталт “ми б зробили більше, але в нас просто немає зброї”. Цей план ідеально відповідає рішучості Трампа перекласти на Європу більший тягар вирішення власних проблем, а також він має сподобатися американським виборцям, серед яких продовження фінансування оборони України США не користується популярністю”, - йдеться у статті.

Допомога з озброєнням

Ключовим елементом має стати допомога в обороні українських міст від ракетних ударів і атак безпілотників, які різко посилила РФ. Адже Трамп пообіцяв Україні Patriot, які будуть або закуплені безпосередньо у США, або надані з власних запасів країн НАТО з подальшою заміною.

Втім, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що знадобляться місяці, перш ніж перші Patriot зможуть бути відправлені до України. Кемп пише, очевидно, це означає, що Берлін не бажає передавати власні ракетні системи.

“Звісно, він ( Пісторіус - Ред.) має турбуватися про протиповітряну оборону Німеччини. Однак його коментарі є красномовним свідченням того, у чому є пріоритети Європи, незважаючи на нібито наполегливі заяви континенту про готовність зробити все можливе для перемоги України", - пише The Telegraph.

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Автор статті наголошує, що Трамп ще не зобов'язався надсилати наступальну зброю, “але під час нещодавньої розмови з Володимиром Зеленським він, запитав, чи може Україна вдарити по Москві та Санкт-Петербургу.

“Можливо, Трамп мав на увазі повітряну кампанію Ізраїлю проти безпілотників та ракетних можливостей Ірану”, - висловився Річард Кемп.

Санкції проти Москви

Тим часом запропонований Трампом новий режим вторинних мит проти країн, які ведуть бізнес з Росією, також може мати переконливий вплив - о огляду на те, що економіка країни-агресорки вже перебуває у великому стресі. Втім, очільниця зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас заявила, що 50-денний термін, встановлений Трампом для Путіна, щоб сісти за стіл переговорів, є “дуже довгим”.

Оглядач The Telegraph зауважив, що президент США “правильно скоригував свою політику щодо України, щоб врахувати небажання Путіна шукати миру”.

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“Можливо, російський диктатор ніколи не погодиться на врегулювання, особливо те, яке явно нав'язане президентом США. Але останній маневр Трампа все ще має шанс на успіх, якщо припустити, що Путін повірить, що європейці також серйозно налаштовані змусити Росію сісти за стіл переговорів. На жаль, вони не можуть послідовно це демонструвати. Чи справді вони хочуть допомогти Україні виграти війну, чи просто хочуть, щоб Америка зробила це за них”, - підсумовує аналітик.

Нагадаємо, Дональд Трамп змінює курс щодо України. Він заявив, що США продаватимуть зброю Україні, а інші країни НАТО оплачуватимуть рахунки, хоча деталі щодо сум, типів озброєння та термінів були мізерними. Він згадав про повні ракетні системи Patriot, а Рютте додав про «ракети та боєприпаси».

Окрім того, президент США виступив із жорстким ультиматумом для влади РФ. Він пригрозив запровадити щонайменше 100-відсоткові мита проти головних торговельних партнерів Росії, якщо “фюрер” не погодиться на мирні переговори протягом 50 днів.

Дата публікації 17:35, 15.07.25 Кількість переглядів 104 Меланія розвернула Трампа спиною до Путіна? Західна преса просто вибухнула