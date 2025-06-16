Зброя, наркотики, торгівля людьми: cоратниця Орбана випустила скандальне відео про Україну

Віктор Орбан. / © ТСН.ua

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Соратниця прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Александру Сенткіраї опублікувала суперечливе відео, у якому виступила проти приєднання України до Європейського Союзу.

Про це йдеться у відео, яке Сенткіраї опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

У ролику видно чоловіка, зв’язаного в багажнику автомобіля. Ним виявився Жолт Ботонд Сабо, що співробітником офісу прем’єра Угорщини.

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У відео стверджується про те, що, мовляв, після вступу України до Євросоюзу до Угорщину потраплять торговці органами, наркоторговці та торговці людьми. Ба більше, з її слів, прискорений вступ України в ЄС "коштуватиме кожному домогосподарству мільйони форинтів", а "витрати на війну вже завдали шкоди у два з половиною мільйони на одну сім'ю, але Брюссель принесе угорцям ще більше неприємностей".

Вона цинічно наголошує, що для Києва - це “бізнес тисячоліття”, а нібито для Угорщини “швидке українське членство є труною”. Вона від імені уряду закликала громадян країни “заповнити бюлетені Voks-2025, відмовитися від Брюсселя та плану партії Tisza, сказати "Ні" пришвидшеному вступу України до ЄС!”.

“Зброя, наркотики, торгівля органами та людьми, екстремальні військові групи і генетично модифікована їжа здивують Угорщину. Таке рішення було ухвалене без угорців, але ми цього не допустимо. Брюссель не може вирішувати долю угорців. Тільки ми, угорці, можемо це вирішити”, - цинічно заявила Сенткіраї.

Реакція на скандальне відео

Парламентарій з партії Momentum Ференц Геленчер подав заяву до поліції на Александру Сенткіраї з приводу "загрози громадській безпеці". З його слів, "будь-хто, хто поширює неправдиві відомості, здатні порушити громадський порядок, або створює враження про ненастанну небезпеку для суспільства, може бути покараний ув’язненням на строк до трьох років за вчинення тяжкого злочину".

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Окрім того, Геленчер заявив, що Сенткіраї "у всіх аспектах демонструють огидну політичну комунікацію керівної партії". Він закликав соратницю Орбана залишити політичну кар’єру.

Незважаючи на те, що в Угорщині зараз передвиборча кампанія, але такі відео та заяви переходять усі допустимі межі, оскільки політик з партії, яка систематично обманює угорців, заявила про "торгівлю органами". За словами депутата, це навіть не просто брехня, це пропаганда.

Нагадаємо, речник угорського уряду Золтан Ковач звинуватив президента України Володимира Зеленського у відкритій агітації на підтримку угорської опозиційної партії «Тиса», назвавши це втручанням у внутрішні справи країни.

Тим часом сам Зеленський обурено заявив, що Орбан використовує його обличчя на білбордах в Угорщині, які прем’єр використав у своїй передвиборчій кампанії. За словами глави держави, політика Орбана є антиукраїнською, маніпулятивною і працює в інтересах Кремля.

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Дата публікації 21:34, 13.06.25 Кількість переглядів 12 Санкційні "Кішки-мишки" з Росією! Як переконати Трампа і приборкати Орбана?