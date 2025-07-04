Зброю зупинено, санкції послаблено: як дії США допомагають Путіну перемогти

як дії США допомагають Путіну перемогти

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Війна в Україні не просто триває, вона прискорюється, а дії США, схоже, підіграють Кремлю. Попри обіцянки припинити конфлікт, риторику проти Путіна та навіть заяви про підтримку України, адміністрація Трампа робить кроки, які фактично послаблюють українську оборону та посилюють позиції Росії.

Про це повідомляє The Atlantic.

Зокрема, цього тижня було призупинено постачання великої партії вже оплаченої американської зброї для України, яка включає критично важливі ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Це сталося попри те, що внутрішні аналізи Пентагону спростовують заяви про недостатність американських запасів. Кремль вже інтерпретував це як сигнал про припинення американської підтримки, розуміючи під «завершенням спеціальної військової операції» поразку України.

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Крім того, США фактично послаблюють санкційний тиск на Росію. Хоча офіційних заяв немає, адміністрація Трампа припинила моніторинг змін у російських схемах обходу санкцій та зупинила запровадження нових обмежень. Це дозволяє російським компаніям легше отримувати критично важливі компоненти та фінансування.

США змінюють свою позицію і в інформаційній війні. Був розпущений Центр глобальної взаємодії Держдепартаменту, який раніше викривав російські дезінформаційні кампанії. Водночас, скорочується фінансування незалежних ЗМІ, що доносять правдиві новини до росіян, як-от Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

Російську пропаганду в США поширюють люди, яких призначив президент. Наприклад, Стів Віткофф, який веде переговори з Росією від імені Трампа, часто повторює неправдиві заяви Росії. Він каже, що «Україна — це несправжня країна», а деякі українські землі «російські». Так Віткофф допомагає Путіну брехати про війну, приховувати його справжню мету — знищити Україну — та сварити союзників.

Усі ці дії в сукупності створюють стимули для Путіна продовжувати боротьбу. Санкції зникають, зброї стає менше, а контрпропаганду важче чути. Це спонукає Путіна йти далі — не лише намагатися перемогти Україну, а й розділити Європу, завдати смертельної шкоди НАТО та зменшити силу й вплив Сполучених Штатів у всьому світі.

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Водночас, Європа, Канада та більшість решти демократичного світу продовжуватимуть підтримувати Україну. Українці не припинятимуть боротися, створюючи нові види автоматизованої зброї та дрони, оскільки альтернатива для них — це кінець їхньої цивілізації.

Українці все ще можуть перемогти. Інша американська політика могла б допомогти їм перемогти швидше, розширивши санкції проти Росії, надавши боєприпаси та допомігши українцям виграти інформаційну війну. Тільки підтримуючи Україну, є надія на мир, а не на продовження війни через підтримку Росії.

Раніше повідомлялося, вже вдруге за майже пів року адміністрація Трампа блокує постачання Україні американського озброєння.

Також Німеччина веде переговори із Сполученими Штатами Америки щодо забезпечення України ракетами до системам Patriot після того, як Вашингтон наказав призупинити постачання деяких видів зброї.

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