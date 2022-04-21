Зброя, фінанси та санкції: Шмигаль розповів, чому полетів до Вашингтона (відео)

Зброя, фінанси та санкції: Шмигаль розповів, чому полетів до Вашингтона (відео)

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що головними темами візиту його з командою до Вашингтона 21 квітня стали зброя, фінанси та санкції.

Зокрема, Шмигаль обговорив з міністеркою фінансів США Джанет Єллен питання збільшення фінансової підтримки України та необхідність посилення санкційного тиску проти Росії.

Про це голова українського уряду написав у Мережі.

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"Квітень буде важким місяцем для українського бюджету, а тому ми потребуємо підтримки від наших союзників уже зараз. 500 млн дол. для українського бюджету, які виділяють США, безумовно стануть вагомою підтримкою", – повідомив Шмигаль.

Сторони також обговорили питання наповнення створеного українським урядом U24RecoveryFund. За словами прем’єра, це той фонд, який допоможе акумулювати кошти, аби продовжувати фінансувати українську армію, всі соціальні зобов’язання, відновлення економіки та інфраструктури.

Другим ключовим питанням зустрічі з Єллен Шмигаль назвав санкції проти Росії, нафтове ембарго та зупинкуросійської банківської системи.

"Російські банки шукають способи обійти санкційні політики, а тому ми домовилися спільно закривати будь-які лазівки для них. Російська банківська система має бути відрізана від світу", – наг8олосив голова уряду.

Нагадаємо, 21 квітня у Вашингтоні Шмигаль також зустрівся з президентом США Джо Байденом, який назвав ці перемовини "гарною дискусією".

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