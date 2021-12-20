Зброя має бути завжди напоготові: Данілов заявив, що ніщо так не тішить око, як гвинтівки вітчизняного виробництва

Зброя має бути завжди напоготові: Данілов заявив, що ніщо так не тішить око, як гвинтівки вітчизняного виробництва

Як свідчать соціологічні дослідження, майже половина жителів України в разі загрози вторгнення готові боротися з ворогами зі зброєю в руках.

Українська зброя має бути гарно змащена і завжди напоготові.

Саме тому секретар РНБО Олексій Данілов разом з міністром оборони Олексієм Резніковим відвідали компанію, яка виробляє таку необхідну зброю.

Про це йдеться у його дописі у Facebook.

"Ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M або UBR-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівка UAR-10 офіційно прийнята на озброєння Збройних Сил України. А від так, щоб гвинтівок у нас у "час Х" вистачило для зустрічі всіх «зелених» та іншого штибу чоловічків, стимулювання приватної підприємницької ініціативи є одним з важливих пріоритетів реформи українського ОПК", - зауважив Данілов.

За його словами, як свідчать соціологічні дослідження, майже половина жителів України в разі загрози вторгнення готові боротися з ворогами зі зброєю в руках.

"А значить, цієї зброї має бути і буде достатньо!", - резюмував він.

Про те, чи можливе повторення на новому витку історії сумнозвісного Пакту Молотова-Ріббентропа, яким вони ділили Європу у минулому столітті та що цій єзуїтській тактиці Кремля може протиставити сучасний цивілізований світ - у сюжеті ТСН.Тиждень.

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