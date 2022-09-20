Зброя, санкції та ракети ATACMS: у Зеленського закликали світ відреагувати на "референдуми"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що світова спільнота має негайно та жорстко відреагувати на спробу Росії анексії території України.

Окрім того, посадовець нагадав українцям про кримінальну відповідальність за участь у "референдумах" російських окупантів.

Про це Подоляк написав у Мережі 20 вересня.

"Щодо т. з. "референдумів". 1. Українці, які перебувають на окупованих територіях, мають бути пильними та не давати своїх паспортних даних стороннім особам. Будь-яка участь у "референдумах" кваліфікуватиметься як посягання на територіальну цілісність України", – нагадав радник керівника ОП.

Він також наголосив, що світова спільнота має "негайно та жорстко відреагувати на спробу анексії території України, посиливши допомогу зброєю та запровадивши нові економічні секторальні санкції щодо Росії".

"Кремль виступає проти постачання сучасних танків та ATACMS для України? Час дати це", – закликав Подоляк.

Зауважимо, раніше він також заявив, що проведенням псевдореферендумів в Україні президент РФ Володимир Путін хоче зупинити контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, окупанти з "ДНР" та "ЛНР" заявили про плани провести "референдуми" про входження до складу Росії у період від 23 до 27 вересня.

З заявою про необхідність "референдуму" виступили також колаборанти в окупованих районах Херсонської області.

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