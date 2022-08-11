Зброя та боєприпаси: Зеленський повідомив про залучення 1,5 млрд євро на конференції донорів у Данії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 11 серпня взяв участь у роботі конференції донорів у Копенгагені, яка всього за день зібрала 1,5 млд євро на виробництво боєприпасів для України.

Цей формат у Копенгагені заснований у продовження добре відомих зустрічей на авіабазі "Рамштайн".

Про це глава держави розповів у відеозверненні.

"Взяв участь у роботі конференції донорів у Копенгагені. Це 26 держав-партнерів України: країни Європи, Сполучені Штати, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Вони заснували ще один формат – у продовження добре відомих зустрічей на авіабазі "Рамштайн". Цей формат – про довгострокову підтримку. Це зброя, боєприпаси, тренування військових, розмінування, відновлення на звільненій території", – пояснив президент.

Він також повідомив про перші результати конференції. Так, Данія одразу після відкриття зустрічі оголосила про новий пакет підтримки України обсягом 110 млн євро.

"Загалом конференція зібрала лише за день 1,5 мільярда євро, які будуть витрачені зокрема на виробництво життєво необхідних боєприпасів. До речі, це вагомий плюс до тих кредитних гарантій на 4 мільярди доларів, які були раніше надані Сполученими Штатами, щоб посилити нашу оборонну взаємодію з партнерами в постачанні для української армії", – розповів Зеленський.

Він також подякував усіх, хто сьогодні в Копенгагені підтримав Україну. Глава держави вірить, що такий формат співпраці прискорить "нашу спільну перемогу".

Нагадаємо, Зеленський також прокоментував ситуацію навколо Запорізької АЕС, яку захопили росіяни і погрожують підірвати.

У Копенгагені зібрали півтора мільярда євро для військової допомоги Україні

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