Зброя та переговори про вступ України – Кулеба звернувся до Ради ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 листопада взяв участь у Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Він, зокрема закликав збільшити військову допомогу для України, ухвалити в грудні рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС, а також прискорити роботу над 12 пакетом санкцій проти Росії та посилити взаємодію з країнами Азії, Африки та Південної Америки завдяки Формулі миру та гуманітарній програмі Grain From Ukraine.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Нині в Європі триває війна, масштабу якого наш континент не бачив 80 років. Вся наша увага має бути на тих, хто на передовій. В наших спільних інтересах надати українському піхотинцю всі необхідні засоби та ухвалити рішення, які піднімають моральний дух. Прокидаючись та засинаючи, ми всі маємо запитувати себе: "Що ще можна зробити, щоб допомогти цим молодим українцям і українкам досягти успіху?”, - наголосив очільник МЗС України.

Дмитро Кулеба висловив вдячність ЄС за надання зброї та боєприпасів. Міністр детально зупинився на пріоритетних військових потребах України. Він закликав збільшити військову підтримку та скоротити час її доставки. Зокрема йдеться про бойову авіацію, артилерійські системи, РСЗВ, броньовані машини, танки, боєприпаси, засоби РЕБ, радари, дрони, далекобійні ракети та інші позиції.

Він також запевнив, що Україна докалає всіх зусиль задля ухвалення рішення про рамку переговорів та нагадав, що вже у день публікації Єврокомісією звіту, Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ про підготовку до переговорів.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани подвоїти військову допомогу Україні 2024 року.

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