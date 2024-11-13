Зброя та виробництво нових озброєнь: Сибіга обговорив з Блінкеном час та обсяги допомоги Україні

За словами Сибіги, чинна адміністрація США планує в останні тижні своєї каденції передати Україні дуже суттєві обсяги військової допомоги.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі отримав запевнення, що Україна отримає усю зброю, про яку було раніше домовлено, до закінчення каденції президента Джозефа Байдена.

Про це Сибіга розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це були дуже важливі продуктивні перемовини. Ми обговорили втілення всіх домовленостей, досягнутих на рівні лідерів (під час візиту Володимира Зеленського до Нью Йорка та Вашингтона у вересні цього року – ред.)… Маємо конкретні рішення, конкретні підтвердження щодо військової допомоги. Чинна адміністрація США планує в останні тижні своєї каденції передати Україні дуже суттєві обсяги військової допомоги. Це ми предметно і в деталях обговорили з моїм візаві", – повідомив Сибіга.

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За його словами, адміністрація Байдена планує передати всю зброю, яка належить до прямих президентських повноважень, а також оплатити всі контракти на виробництво зброї, які передбачені програмою підтримки України.

"Такі запевнення були отримані під час зустрічі наших делегацій, під час моєї зустрічі з Державним секретарем Блінкеном", – зазначив глава МЗС.

Також, за його словами, сторони обговорили питання далекобійних ударів по військових об’єктах на території Росії та євроатлантичну інтеграцію України.

"І тут ми теж стримано оптимістичні. Тому надзвичайно важлива зустріч", – додав міністр.

Раніше Ентоні Блінкен розповів, що Байден готує посилення підтримки України перед приходом Трампа.

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