Зброя, якою володіє Україна, допомагає звільняти український народ і території - Кислиця в ООН

Зброя, якою володіє Україна, допомагає звільняти народ і території - Кислиця в ООН
Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, яке на вимогу РФ розглянуло постачання Заходом зброї Україні, - пише Укрінформ.
Росія звинуватила Україну у начебто потраплянні західної зброї в треті країни, Кислиця додав, що Москва, аби видаватися переконливою, загортає брехню «в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри. Усе це має надати фейкам вигляду фактів».
Росія ще на початку вересня 2022 вже озвучувала в Радбезі ООН подібні звинувачення.
Але потім ЗСУ розпочали операцію зі звільнення сходу та півдня країни. «Це є найпотужнішим і найпереконливішим доказом того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню - допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території», - зауважив Кислиця.
Також у США переконані, що РФ марно використовує час Радбезу ООН, звинувачуючи Україну.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що постійний представник Росії при ООН Василь Небензя вийшов із зали засідання Ради безпеки ООН 6 грудня, на якому обговорюється гуманітарна ситуація в Україні, пов’язана з обстрілами цивільних та об’єктів інфраструктури.
Крім того, ми раніше інформували, чим Україна відповіла на резонансну ідею Заходу про "гарантії безпеки" для Росії.
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