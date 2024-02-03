Збройні сили США завдали ударів по об’єктах в Іраку та Сирії - Байден

Водночас Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході.
Минулої неділі троє американських солдатів були вбиті в Йорданії безпілотником, запущеним групами бойовиків за підтримки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
Про це заявив президент США Джо Байден у повідомленні, яке з'явилося на сайті Білого дому.
"Раніше сьогодні я був присутній на гідному поверненні цих відважних американців на авіабазі Дувр, і я розмовляв з кожною з їхніх родин", - йдеться у повідомленні.
"Сьогодні вдень за моєю вказівкою збройні сили США завдали ударів по об’єктах в Іраку та Сирії, які КВІР та пов’язані з ним ополченці використовують для нападу на сили США. Наша відповідь почалася сьогодні. Це триватиме у часи та місцях, які ми виберемо", - додав Байден.
"Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході чи будь-де ще в світі. Але нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцеві, ми відповімо", - резюмував він.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що після атаки на військову базу в Йорданії відповідь не забариться.
Читайте також: