Збройні запаси вичерпано: Боррель заявив, що конфлікт в Україні переріс у війну виробництва

Боррель висловився за те, що країнам ЄС треба посилити виробництво озброєння, щоб бути готовими до можливих загроз і продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Після двох років війни високої інтенсивності в Україні наявні європейські збройні запаси вичерпано. Тож тепер необхідно розвивати оборонну промисловість країн ЄС, щоб поповнити власні запаси та продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляється на сайті Європейської дипломатичної служби.

Боррель вказав, що війна РФ проти України актуалізувала питання нарощування виробничих потужностей європейського оборонно-промислового комплексу.

ЄС має посилити виробництво озброєння

"Щоб відповісти на російську агресію, ми зробили те, що було немислимим кілька років тому – надали зброю, переважно з наявних запасів, країні, яка перебуває у стані війни, використовуючи Європейський фонд миру. Але після двох років війни високої інтенсивності наявні запаси вичерпано, і конфлікт переріс із війни запасів у війну виробництва", – висловився голова євродипломатії.

Тому, продовжив він, країнам ЄС треба посилити виробництво озброєння, щоб бути готовими до можливих загроз і продовжувати надавати військову допомогу Україні.

За словами Борреля, наразі кілька держав-членів ЄС становлять 90% загальної оборонної промисловості Європи. Ця галузь має річний оборот у 70 млрд євро та налічує 500 тис. працівників. Однак армії європейських країн імпортують більшість озброєння та обладнання. Лише 40% потреб покриваються із запасів ЄС, а від початку повномасштабноої війни в Україні імпорт озброєння зріс.

Читайте провідні новини дня:

В Європі створять Раду з питань готовності ОПК

Високий представник ЄС із закордонних справ закликав подолати фрагментацію європейської оборонної промисловості шляхом збільшення спільних закупівель і проєктів. Він анонсував створення Ради з питань готовності ОПК. Боррель також заявив про необхідність зміцнювати співпрацю в цій сфері з Україною.

"Зміцнення української оборонної промисловості та допомога їй у тісній співпраці з європейською промисловістю буде частиною майбутніх зобов’язань ЄС щодо безпеки України. Щоб стимулювати цю співпрацю, ми цього року проведемо Форум оборонної промисловості ЄС-Україна та відкриємо Офіс оборонних інновацій ЄС у Києві", – анонсував очільник євродипломатії.

Російські активи для оборони України

Боррель також висловився про те, чи можливо використати прибутки від заморожених російських активів на оборону України. Він сказав, що раніше ці кошти планувалося скерувати на відбудову України, але зараз головне – "уникнути подальшої руйнації".

"Якщо країни-члени погодяться, було б доцільно використати ці ресурси для забезпечення додаткової військової підтримки України через Європейський фонд миру. У довгостроковій перспективі ми також могли б використати ці кошти для підтримки української оборонно-промислової бази", – заявив високий представник ЄС.

До слова, президент Чехії Петр Павел заявив, що протягом кількох тижнів до України можуть буди доставлені закуплені для неї 800 тис. артилерійських снарядів.

Читайте також: