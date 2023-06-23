"Збройного вторгнення не було": Обама зганьбився заявою про анексію Криму 2014 року

Колишній лідер США Барак Обама заявив, що Україна 2014 року "не була Україною, про яку говоримо сьогодні", і збройного вторгнення РФ до Криму нібито не було.

Про це 44-й президент США сказав в інтерв’ю CNN.

"Є причина, чому не було збройного вторгнення до Криму. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у [Верховній] Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою", – сказав Обама.

Експрезидент США також став на захист Ангели Меркель, яка на посаді канцлера ФРН активно співпрацювала з Росією.

"І мені, і Меркель, якій я віддаю величезну шану, довелося залучити багатьох інших європейців, які тоді були в паніці, щоб запровадити санкції та не дати Путіну продовжити вторгнення на Донбасі і на решті території України. З огляду на те, на якому етапі тоді перебувала Україна і якими були настрої в Європі, ми утримали рубежі. А далі виникло відчуття української ідентичності, окреме від Росії, та рішучість України вигнати окупантів", – додав Обама.

Варто зазначити, що російські війська вторглися на територію Криму навесні 2014 року. Одразу, 16 березня, окупанти провели там незаконний референдум. Згідно з ним, самопроголошена влада загарбників заявила, що 96,77% учасників висловилися за приєднання Криму до РФ.

Верховна Рада України тоді офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. На той момент країни Заходу запровадили санкції проти РФ і відмовилися визнавати півострів російським.

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