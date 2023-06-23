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"Збройного вторгнення не було": Обама зганьбився заявою про анексію Криму 2014 року

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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"Збройного вторгнення не було": Обама зганьбився заявою про анексію Криму 2014 року

Барак Обама зганьбився заявою про анексію Криму 2014 року / Фото: Associated Press

Експрезидент США Барак Обама оцінив події 2014 року, коли Росія захопила український Крим.

Колишній лідер США Барак Обама заявив, що Україна 2014 року "не була Україною, про яку говоримо сьогодні", і збройного вторгнення РФ до Криму нібито не було.

Про це 44-й президент США сказав в інтерв’ю CNN.

"Є причина, чому не було збройного вторгнення до Криму. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у [Верховній] Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою", – сказав Обама.

Експрезидент США також став на захист Ангели Меркель, яка на посаді канцлера ФРН активно співпрацювала з Росією.

"І мені, і Меркель, якій я віддаю величезну шану, довелося залучити багатьох інших європейців, які тоді були в паніці, щоб запровадити санкції та не дати Путіну продовжити вторгнення на Донбасі і на решті території України. З огляду на те, на якому етапі тоді перебувала Україна і якими були настрої в Європі, ми утримали рубежі. А далі виникло відчуття української ідентичності, окреме від Росії, та рішучість України вигнати окупантів", – додав Обама.

Варто зазначити, що російські війська вторглися на територію Криму навесні 2014 року. Одразу, 16 березня, окупанти провели там незаконний референдум. Згідно з ним, самопроголошена влада загарбників заявила, що 96,77% учасників висловилися за приєднання Криму до РФ.

Верховна Рада України тоді офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. На той момент країни Заходу запровадили санкції проти РФ і відмовилися визнавати півострів російським.

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Дата публікації
Перегляди
2765
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