Збиття дронів і ракет над Україною силами НАТО: Сікорський зробив важливу заяву

Радослав Сікорський / © York Press

Реклама

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обговорив з українським колегою Андрієм Сибігою ймовірність залучення країн НАТО для перехоплення ракет і дронів над територією України.

Про це повідомляє RMF FM.

Під час пресконференції журналісти запитали в Сікорського, як Варшава ставиться до пропозицій Києва, щоб авіація і ППО країн НАТО збивали російські цілі, що становлять загрозу повітряному простору Альянсу.

Реклама

Польський міністр наголосив, що польські пілоти мають певні оперативні обмеження. Зокрема, через “турботу про те, щоб нікому не заподіяти шкоди на землі”.

"Україна просить нас, щоб, якщо щось явно наближається до наших кордонів і становить для нас пряму загрозу, ми могли це робити над їхньою територією", - наголосив Сікорський.

Втім, з його слів, "жодних рішень з цього питання не ухвалено".

Нагадаємо, минулої ночі російські дрони атакували Польщу. ﻿Це перший випадок, коли сусідня країна та союзна авіація збивала російські повітряні цілі. Після інциденту, польський прем’єр-міністр Дональд Туск наголосив, що зараз перспектива військового конфлікту "ближча, ніж будь-коли від часів Другої світової війни".

Реклама

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що безпека країни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці. Також було проведено нараду в Раді національної безпеки. Окрім того, в країні оголошено пришвидшений виклик резервістів.