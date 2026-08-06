Збивати ракети ще над Україною: Сікорський шокував Польщу безпрецедентною пропозицією

Віцепрем’єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

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У Польщі заявили про необхідність серйозного обговорення можливості збивати російські ракети безпосередньо над територією України. Такою ініціативою віцепрем’єр та міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський відреагував на політичні суперечки щодо передавання Києву додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це пише PAP.

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Дискусія навколо захисту українського неба

У відповідь на критику колишнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького щодо неприпустимості передавання Україні чергових ракет для комплексів Patriot, очільник польської дипломатії наголосив на критичній ситуації. Він підкреслив, що на українські міста постійно летить ворожа балістика, проти якої наразі немає надійного захисту, через що гине дедалі більше мирних людей.

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За словами урядовця, польському суспільству варто замислитися, чи не буде ефективніше ліквідувати загрозу ще до перетину їхнього кордону. Питання про те, щоб знищувати російські повітряні цілі над Україною, а не чекати їхньої появи над Польщею, є надзвичайно важливим і потребує фахового підходу.

Водночас Сікорський категорично застеріг політиків від використання цієї чутливої безпекової теми для міжпартійного суперництва. Рішення такого масштабу мають ухвалюватися винятково з огляду на національну безпеку, а не заради політичних дивідендів.

Приватний оборонний сектор та відносини з РФ

Щодо теми оборонної промисловості, міністр несподівано погодився з Моравецьким у тому, що приватні компанії можуть надзвичайно ефективно працювати на благо армії. Як приклад він навів світових гігантів на зразок Boeing та Lockheed Martin, а також український приватний сектор, який завдяки швидкому зворотному зв’язку з фронту успішно виробляє сучасні дрони та ракети дальнього радіуса дії.

Щодо закликів опозиції вислати російських дипломатів із Варшави після нещодавнього інциденту з падінням ракети, Сікорський відповів максимально жорстко. Він пояснив, що ухвалені Сеймом резолюції не скасовують Віденську конвенцію, тому якщо політики дійсно цього хочуть, вони повинні чесно заявити про готовність першими в ЄС та НАТО повністю розірвати дипломатичні відносини з Росією.

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Американські санкції як інструмент примусу

Під час оцінки перспективи досягнення перемир’я після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, голова МЗС Польщі чітко окреслив необхідну стратегію міжнародної спільноти. Він переконаний, що ключовим фактором має стати жорсткий тиск Сполучених Штатів саме на країну-агресорку, а не спроби змусити Україну до поступок.

Дієвим інструментом такого примусу могло б стати ухвалення нового американського законопроєкту, названого на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Цей документ створює міцну правову основу для запровадження безпрецедентних економічних обмежень проти Москви.

Зокрема, ініціатива уповноважує президента США встановлювати мита в розмірі до 100% для п’яти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також завдає потужного удару по так званому тіньовому флоту РФ. Окрім того, законопроєкт передбачає суттєве розширення санкційного тиску на Іран за його співпрацю з агресором.

Наразі для багатьох країн-союзників митна ставка коливається на рівні 10–15%, тоді як щодо Росії таких обмежень досі не існує, що залишає величезний простір для дій. На думку Сікорського, після ухвалення таких кроків міжнародним переговірникам варто було б частіше приїжджати до Києва, а не здійснювати постійні паломництва до російської столиці.

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Нагадаємо, протягом останніх тижнів російські війська посилили ракетні удари по Україні, ймовірно, з метою скористатися критичним дефіцитом систем ППО. Експерти попереджають, що на нас чекає найважча зима від 2022-го, адже Путін знову спробує заморозити Україну.

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