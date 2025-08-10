Диктатор Путін / © Getty Images

Реклама

Російський диктатор не розглядає захоплені території України як кінцеву мету, адже вони можуть бути для нього лише стартовим майданчиком для нових нападів.

Про це в етері Еспресо заявив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

«Якщо говорити про так звану велику стратегію Путіна, то очевидно, що його не цікавить захоплення, окупація частини території України. Його це може цікавити лише як плацдарм для подальшого наступу», — сказав нардеп.

Реклама

За словами Мережка, Путін не відмовився від своєї основної мети — знищення України, її підпорядкування та використання території та потенціалу для встановлення гегемонії в Європі.

«Тобто це його основна мета. Відновлення не тільки Радянської імперії, а відновлення також російської гегемонії в Європі. Це його геостратегічна мета», — наголосив він.

На думку політика, у Європі чудово розуміють такі плани.

«Він не може задовольнитися тим, щоб тільки, наприклад, якщо навіть світ визнає цю окупацію, цю анексію цих територій, навіть тих, які він уже вписав у свою конституцію, — це абсолютно не зможе зупинити Путіна. Він буде продовжувати це робити», — зазначив Мережко.

Реклама

Він вважає, що російський диктатор озвучує такі заяви з однією провокаційною метою.

«Він розуміє, що це абсолютно нереально, щоб світ, тим паче Україна, визнала цю анексію. І це він використовує як інструмент війни, як інструмент провокації для того, щоб підірвати стабільність всередині України та солідарність між Європою і Сполученими Штатами. Так само і солідарність всередині самої Європи», — підсумував голова комітету ВР.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський певен, що Росія і її диктатор Путін не відмовиться від спроб повністю підкорити нашу країну, навіть якщо зараз всі вимоги Кремля будуть виконані.

Ми раніше інформували, що Зеленський відхилив пропозицію президента Трампа про «обмін територіями», пославшись на Конституцію України.