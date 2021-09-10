"Здатні на відповідь у випадку реальної небезпеки": МЗС про загрозу російсько-білоруських навчань "Захід-2021"

10 вересня Росія і Білорусь почали масштабні військові навчання "Захід-2021".

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід 2021", які відбуваються поблизу кордону України, несуть потенційну небезпеку та є проявом постійної загрози з боку країни-агресора. Україна це враховує, тож в разі потреби використовуватимуться будь-які інструменти, щоб відповісти.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на віртуальній дискусії "Крим - дорога до деокупації", передає "Укрінформ".

"Захід-2021" - це спільні військові навчання Росії і Білорусі. Будь-які подібні навчання, які проводяться поблизу кордонів України, мають потенційну небезпеку. І це стосується не лише військових навчань, це – постійна загроза, яку ми відчуваємо. Це те, що ми маємо усвідомлювати та координувати, зокрема, в межах Кримської платформи", - сказала Джапарова.

Вона також наголосила, що армія України не є у тому стані, в якому вона була у 2014 році, вона набагато більш спроможна сьогодні. За її словами, військо України здатне на відповідь у випадку реальної небезпеки.

Заступниця очільника МЗС також назвала великою небезпекою спільні кілометри кордону з Росією і Білоруссю, враховуючи сьогоднішні рішення Лукашенка і Путіна проводити спільну макроекономічну політику, спільну політику в обороні та на ринку нафти й газу.

"Ці процеси відбуваються поряд з Україною. Оскільки ми маємо 2 тисячі кілометрів кордону з Росією і більше тисячі кілометрів – з Білоруссю, - для нас це велика небезпека просто на наших кордонах. Безумовно, ми будемо використовувати будь-які інструменти, щоб відповісти на таку небезпеку", - додала вона.

Зазначимо, 10 вересня Росія і Білорусь почали масштабні військові навчання "Захід-2021" за участю близько 200 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, Росія – окупант - це визнано країнами, які підписали декларацію першої Кримської платформи. Історична подія відбулася 23 серпня у Києві. До столиці України з’їхались численні делегації. І всі присутні на саміті заявили, що Крим - це Україна.

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