Сікорський підкреслив, що Путіну потрібен не лише Донбас / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що США помиляються, розглядаючи війну проти України виключно як боротьбу за території. Він наголосив, що навіть відмова Києва від останніх двох міст на Донбасі не гарантує миру, тому що Кремль має масштабну мету.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

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"Щоб стати глобальною наддержавою, Росії потрібна Україна. Радянський Союз без України - це Росія, позбавлена ​​статусу великої держави", - зазначив Сікорський.

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За його словами, територіальні поступки можуть призвести лише до тимчасового затишшя, але не усунути причини російської агресії. Надії на те, що Путін зможе "зберегти обличчя" та зупинить війну після отримання нових територій, польський міністр вважає помилковими.

Сікорський також закликав відмовитись від поширеного на Заході уявлення про те, що Росію неможливо перемогти. Він навів приклади війн та протистоянь, в яких Москва зазнала поразки або не досягла своїх цілей.

"Існує міф, який успішно поширився на Заході, про те, що Росія завжди перемагає. Але не завжди все для них складається так, як вони хочуть", - зазначив глава польського МЗС.

Зокрема, він нагадав про поразку Росії в Кримській війні та війні з Японією, вихід з Першої світової війни, невдалу спробу вторгнення до Польщі, поразку в Афганістані та програш у Холодній війні.

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Яка мета Путіна щодо Донбасу

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Володимир Путін дав зрозуміти, що його територіальні амбіції в Україні виходять далеко за межі Донецької області. Йому мало Донбасу. Кремль претендує на значно більшу частину України.

Путін видав маячню, що начебто «новітні генетичні дослідження» ідентифікують росіян та українців як «один народ». В ISW пояснили, що заяви Кремля про «історичну Росію» стосується «Новоросії» — аморфного вигаданого регіону на півдні та сході України, який в Росыъ зухвало називають «невід’ємної» частини РФ. «Новоросія» включає не лише Крим та чотири області, які Росія незаконно анексувала (Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області), але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово відповідав, чи погодиться віддати весь Донбас. Він наголосив, що українці не можуть «просто взяти й кинути свою країну», бо тут їхні домівки. Лідер запевнив, що у 2026 році Росія не мала успіхів на полі бою.

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