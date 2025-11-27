ТСН у соціальних мережах

Політика
271
2 хв

Здавання територій України лише розпалить апетити Кремля: куди Росія піде далі

Навіть мінімальні поступки Росії в Україні можуть обернутися новими війнами в Європі, вважають у Литві.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кремль.

Кремль. / © pixabay.com

Якщо під час мирних перемовин про закінчення війни Росії дозволять хоча б мінімально перекроїти кордони України, то агресор рано чи пізно зробить те ж саме з територією Литви.

Про це заявив литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, повідомляє Delfi.

З його слів, необхідно не допустити легітимації окупації окупованих РФ територій України.

"Якщо ми дозволимо перекроїти кордони в будь-якій, навіть найменшій формі, до нас прийдуть з фломастером і картою, а потім і з танками, щоб перекроїти кордони. Ми не можемо допустити жодної де-юре або де-факто легітимації окупованих територій. Ці принципи дуже важливі", - наголосив литовський міністр.

Будріс висловив переконання, що вкрай важливо використовувати наявні важелі в переговорах про справедливий мир в Україні. Такими важелями він називає заморожені росактиви, членство України в ЄС і створення спеціального трибуналу для Росії.

"Правила сучасного світу дуже складні для розуміння – вони досить грубі і прямолінійні. Або у вас є важелі та інструменти, які можна викласти на стіл, чим пригрозити, що давати або не давати, або їх немає. Але тоді не скаржся, що тебе немає за цим столом", – наголосив міністр.

Нагадаємо, у Європі на тлі переговорів про мир застерігають від «розколу» України. Зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застеріг від “одностороннього поділу суверенної європейської держави”. З її слів, що кордони не можуть бути змінені силою, інакше - будуть відкриті двері “для нових війн завтра”.

Зауважимо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра наголосила, що територіальна цілісність і суверенітет України — як і відповідальність агресорки Росії — не повинні бути предметом торгу. Натомість мир має бути справедливим.

271
