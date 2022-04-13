Здається, кума кинули: у Путіна сумніваються у можливості обміну Медведчука

Здається, кума кинули: у Путіна сумніваються у можливості обміну Медведчука

Пєсков каже, що у Москві будуть стежити за долею Медведчука.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи можливий обмін затриманого Віктора Медведчука на полонених українців, заявив, що проросійський політик не є громадянином Росії і "не має стосунку" до війни в Україні.

Таку заяву Пєсков зробив 13 квітня.

"Щодо обміну, про який із таким жаром, запалом, задоволенням заговорили різні діячі у Києві, Медведчук не є громадянином Росії, він не має жодного стосунку до "спеціальної військової операції". Він є іноземним політичним діячем. Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам якоїсь участі Росії у вирішенні цієї ситуації щодо нього", - висловився він.

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Водночас, речник Путіна каже, що у Москві будуть "стежити за долею Віктора Медведчука".

Як відомо, увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Згодом Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.

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