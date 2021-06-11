"Здійснили всі необхідні кроки": в Офісі президента розповіли про перспективи майбутнього членства України в НАТО

В ОПУ вважають, що є підстави для позитивних сподівань про майбутнє членство України в НАТО.

Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що українська сторона впевнена, що зробила все необхідне для надання їй Плану дій членства (ПДЧ) в НАТО. Україну на цьому шляху підтримують ключові країни світу й євроатлантична спільнота.

Про це Андрій Сибіга заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

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"Україна здійснила всі необхідні кроки для забезпечення того результату, який ми вважаємо за необхідний - а саме для отримання ПДЧ з подальшим оформленням членства в Альянсі... Це не лише підтверджено під час останніх розмов, це випливає з нашої взаємодії з Альянсом… На сьогодні є чітка позиція ключових держав світу, євроатлантичної спільноти щодо підтримки наших намагань набути членство в НАТО", - сказав він.

Заступник голови Офісу президента нагадав, що для надання Україні Плану дій про членство має бути консенсус усередині НАТО, але наразі немає одностайного рішення.

"З іншого боку, має бути консенсус (щодо подальших кроків до членства України в Альянсі, і його немає. – Ред). Ми все це розуміємо, реалістично оцінюємо, але вважаємо нашу вимогу справедливою", - зазначив заступник глави ОПУ.

Щодо відсутності України на саміті лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, Сибіга пояснив, що формат заходу передбачає участь лише країн-учасниць Альянсу. Але, на його думку, Україна мали би бути на цьому саміті.

"Ми мали би бути на саміті НАТО. І це справедлива наша вимога, як і вимога надання ПДЧ і членства в Альянсі, особливо на фоні тих викликів і тих ризиків, з якими зіштовхується наша держава…Але на саміт, який відбудеться 14 червня, окрім членів НАТО, не запрошені інші учасники, тому що такий формат", - додав Андрій Сибіга.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу у своїх рядах, адже на кону безпека країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що на саміті НАТО, який відбудеться в червні нинішнього року, навряд чи ухвалять про надання Плану дій щодо членства для України.

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