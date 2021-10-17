Здоров'я президента: Клінтон залишиться в лікарні ще на одну ніч

Здоров'я президента: Клінтон залишиться в лікарні ще на одну ніч

Він продовжує приймати внутрішньовенний курс антибіотиків.

Колишній президент США Білл Клінтон, якого госпіталізували із зараженням крові, пробуде в лікарні ще добу.

Про це заявив його прессекретар Анхель Уренья.

"Здоров'я президента Клінтона відмінно відновлювалося в останні 24 години. Він залишиться на ніч у медичному центрі UC Irvine, щоб продовжити внутрішньовенний курс антибіотиків перед очікуваною випискою завтра", — йдеться в заяві.

Клінтон — у чудовому настрої, проводить час з сім'єю, спілкується з друзями і дивиться ігри з американського футболу. Клінтон розраховує скоро повернутися додому і дякує всім за підтримку.

Нагадаємо, що Клінтон був госпіталізований з діагнозом "сепсис", причиною якого вважається інфекція сечовивідних шляхів.

Додамо, що Вільям Джефферсон (Білл) Клінтон був президентом США з 1993 року по 2001 рік. До цього він обирався губернатором штату Арканзас, який є його малою батьківщиною.

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