Здоров'я Саакашвілі стрімко погіршується, він відмовився приймати ліки — Денісова

Омбудсменка закликала міжнародну спільноту засудити дії грузинської влади, "які порушують права громадянина України".
Стан здоров’я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування у грузинській в’язниці, стрімко погіршується.
Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"За інформацією консиліуму лікарів, які сьогодні відвідали Міхеіла у пенітенціарній установі м. Руставі (Грузія), стан його здоров’я незадовільний і може змінитися у гірший бік кожної хвилини", — повідомила омбудсменка.
Денісова закликала грузинську владу забезпечити переведення Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів.
Також омбудсменка підтвердила, що через поширення в ЗМІ повідомлень про нібито прийом їжі Міхеілом Саакашвілі, він від 6 листопада відмовився від будь-яких ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів.
Вона вважає, що спонукання Саакашвілі відмовитися від цих препаратів є способом позбавлення його життя.
"Прошу іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права громадянина України на життя та здоров’я", — підсумувала вона.
Нагадамо, що грузинські тюремники показали, як їсть Саакашвілі, хоча він оголосив голодування.
У відповідь він він відмовився приймати будь-що, включно з вітамінами та таблетками глюкози, щоб “остаточно виключити всі безсоромні спекуляції, спрямовані на дискредитацію та образу”.
1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.
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