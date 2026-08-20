"Здорожчала війна": Зеленський зробив тривожну заяву про потребу у коштах

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що пошук додаткових коштів для сектору оборони є одним із найбільших викликів для держави.

Про це він сказав у четвер, 20 серпня, під час представлення нового міністра оборони України.

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За словами Зеленського, через здорожчання війни та збільшення кількості інструментів, які Росія використовує проти України, потреба в ресурсах для Сил оборони зросла.

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«Один з найбільших викликів, які у нас є, це кошти. Так, це дійсно дуже серйозний виклик, передусім в секторі оборони України. Треба знайти необхідний ресурс. І я вважаю, що це найбільший виклик, який у нас був. Подорожчала війна і це факт. Ресурсу треба більше. Дефіцит більший», — заявив президент.

Він наголосив, що Росія використовує проти України дедалі більше різноманітних засобів, тому українській стороні необхідно не лише посилювати оборону, а й активніше діяти.

«Ворог використовує більше інструментів проти нас. І нам треба не тільки захищатися, а більш активно діяти. На все це потрібен ресурс», — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що пошук фінансування має стати спільним завданням усієї держави. Йдеться, зокрема, про роботу уряду, Верховної Ради, Сил оборони та дипломатичного корпусу.

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«Це також має бути спільною роботою всієї держави», — наголосив він, додавши, що частину дефіциту фінансування можна буде закрити рішеннями парламенту.

Зеленський також звернув увагу на обмежені терміни до ухвалення державного бюджету на 2027 рік. За його словами, у держави є близько чотирьох місяців, щоб забезпечити необхідний ресурс для продовження боротьби.

«У нас є чотири місяці [до ухвалення бюджету на 2027 рік] і нам в ці чотири місяці треба бути точно не слабшими за ворога», — заявив глава держави.

Він закликав нове керівництво Міноборони, урядовців, дипломатів та інших представників держави працювати над залученням додаткових коштів для оборони України.

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«Тому треба буде працювати. Працюйте, будь ласка, справді, 24/7, як це і має бути, для нашої перемоги», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів має намір переглянути державний бюджет на 2026 рік та оновити фінансовий план на 2027-й. Після консультацій із керівництвом сектору безпеки та оборони стало зрозуміло, що військовим потрібні додаткові ресурси.

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