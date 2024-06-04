Здорожчання сигарет: Рада зробила крок до підвищення акцизів на тютюн

Крім того, у планах – прив’язати ставки акцизу на тютюнові вироби до євро замість гривні.

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №10190 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Своє голоси за законопроєкт щодо збільшення акцизу на тютюнові вироби підтримали 249 народних депутатів.

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Автори документа пропонують до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС.

Для цього планується вже 2025 року підвищити акцизи одразу на 23%, а протягом 2026-2028 років – ще на 5% щороку.

Крім того, у планах – прив’язати ставки акцизу на тютюнові вироби до євро замість гривні. Таким чином акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації національної валюти.

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В Раді очікують, що завдяки підвищенню акцизів на тютюн до держбюджету додатково надійдуть:

2025 року – 612 млн грн,

2026 року – 5 млрд грн,

2027 року – 9,3 млрд грн,

2028 року – 13,8 млрд грн.

Як уточнив Железняк, у профільному комітеті парламенту триває активна дискусія щодо акцизного навантаження на тютюнові вироби для електричного нагрівання. Це питання нардепи обговорюватимуть під час підготовки законопроєкту до розгляду у другому читанні.

Нагадаємо, наприкінці травня нардепка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що готуються непопулярні кроки для фінансування армії. Так, розглядається підняття акцизів на тютюн, алкоголь та пальне.

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