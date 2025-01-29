Зеленський відповів, чи зможе Трамп змусити Путіна до миру

Якщо президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче примусити диктатора-президента РФ Володимира Путіна прийти до миру, то в очільника Білого дому це вдасться.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Fox News".

"Якщо у президента Трампа є бажання змусити Путіна прийти до миру, він може це зробити", - заявив Зеленський.

Президент каже, сподівається на те, що потенційна мирна угода буде чимось більшим, ніж просто аркуш паперу.

"Ми хочемо, щоб він (Трамп - Ред.) був на боці справедливості, на боці України", - підкреслив президент.

Нагадаємо, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов заявив, що Росія прагне "зачарувати" Трампа, щоб виключити Україну з переговорів. Разом з тим Вашингтон не сприймає Москву зараз як рівного собі гравця.

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