Зеленський відповів, чи зможе Трамп змусити Путіна до миру

Трампу під силу переконати Путіна, вважає український лідер.
Якщо президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче примусити диктатора-президента РФ Володимира Путіна прийти до миру, то в очільника Білого дому це вдасться.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Fox News".
"Якщо у президента Трампа є бажання змусити Путіна прийти до миру, він може це зробити", - заявив Зеленський.
Президент каже, сподівається на те, що потенційна мирна угода буде чимось більшим, ніж просто аркуш паперу.
"Ми хочемо, щоб він (Трамп - Ред.) був на боці справедливості, на боці України", - підкреслив президент.
Нагадаємо, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов заявив, що Росія прагне "зачарувати" Трампа, щоб виключити Україну з переговорів. Разом з тим Вашингтон не сприймає Москву зараз як рівного собі гравця.
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