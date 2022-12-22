"Zeitenwende - означає допомогти": у Бундестазі просять Шольца передати ЗСУ "застарілу" модифікацію Patriot

Мовляв, у найближчі роки Німеччина буде замінювати цю версію ЗРК.

Представник із оборонної політики керівної Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер запропонував канцлеру Олафу Шольцу передати Україні "застарілу" модифікацію Patriot - PAC-2.

Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, вже у найближчі роки Німеччина буде замінювати цю версію ЗРК на нові системи. Разом з тим Фабер наглосив, наразі ЗСУ потребують такого озброєння.

"Zeitenwende означає допомогти також з PAC-2. Найближчими роками наш старий PAC-2 доведеться замінити на PAC-2 GEM-T і PAC-3. В Україні до закінчення терміну служби вони ще можуть зробити свій внесок у ППО від крилатих ракет і безпілотників", - зауважив Фабер.

Нiмецький полiтик зауважив, що навіть така "застаріла" модифікація" може надати реальну допомогу проти терору Кремля до того, як її буде виведено з експлуатації.

"Або демократії світу разом перемагають у путінській агресивній війні, або програють окремо. Допомога доходить з Естонії та Австралії. Допомога з боку Німеччини повинна мати розмір, що відповідає розміру четвертої за величиною економіки у світі", - наголосив депутат Бундестагу.

Нагадаємо, в Німеччині заявляли, що не можуть передати Україні ЗРКчерез недостатню їхню кількість у своєму розпорядженні. В Берліні запевняють, мовляв, все передали Польщі і більше не мають цих систем.

Свєю чергою, президент США Джо Байден підтвердив передавання ЗСУ систем Patriot. Також Білий дім оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги.

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