"Зеленіші від пандемії": Джонсон привітав Байдена під час візиту до Великої Британії

Разом з Борисом Джонсоном була його нова дружина політтехнологиня Керрі Саймондс.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав президента Байдена під час його першого візиту до Європи.

"Фантастично вітати Джо Байдена і Джилл Байден в Корнуоллі сьогодні. Британсько-американське партнерство важливіше, ніж будь-коли, оскільки ми #BuildBackBetter і зеленіші від пандемії", - написав Борис Джонсон у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.

Зауважимо, що BuildBackBetter - це план "Побудувати краще" - це прогнозований пакет допомоги від COVID-19 на 7 трильйонів доларів, майбутній економічний та інфраструктурний пакет, запропонований президентом Джо Байденом.

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Разом з Борисом Джонсоном, який нещодавно таємно одружився, була поруч його нова дружина політтехнологиня Керрі Саймондс.

"Мені було приємно вітати вас у Корнуоллі, містер президент. Разом ми збираємось краще відігратися від пандемії, допомогти вакцинувати світ і зробити 2021 рік вирішальним моментом у боротьбі зі зміною клімату", - додав пізніше Джонсон.

Найближчими днями Байден візьме участь в саміті G7, в саміті НАТО. Потім він вирушить до Женеви на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться 16 червня в Женеві. Зустрічі передувала напружений період заочного спілкування: після входження в посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна вбивцею, ввів новий список санкцій пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися з Путіним він сам запропонував на нейтральній території в Європі після самітів з Великою сімкою, НАТО і Європейським Союзом.

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