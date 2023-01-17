Зеленська представила в Давосі формулу миру: президент заявив, що світ чує Україну

Президент Володимир Зеленський повідомив, що перша леді Олена Зеленська представила 17 січня в Давосі всі елементи формули миру, і світ чує Україну.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Почалася сьогодні робота щорічного форуму у Давосі, традиційно потужного глобального політичного й економічного майданчика. Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть", – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна лобіює посилення глобального тиску на державу-терориста. Президент впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів.

"Дуже важливо: перша леді України представила сьогодні у Давосі всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне", – наголосив глава держави.

Він додав, що підтримка світом української дипломатичної ініціативи дуже відчувається. Тож, за словами Зеленського, робиться все, аби ця підтримка стала справді глобальною і щоб кроки для завершення війни та повернення безпеки були здійснені усіма впливовими учасниками міжнародних відносин.

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