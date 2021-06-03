Зеленська пропонує створити Офіс першої леді на базі ОП: для чого їй це потрібно

Олена Зеленська хоче створити окрему структуру, яка б професійно допомагала першим леді виконувати свої обов'язки.

Дружина глави держави Олена Зеленська хоче на базі Офісу президента створити Офіс першої леді.

Про це інформує "Новое время".

На зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією Зеленська поскаржилася, що наразі в Україні чин першої леді законодавчо не закріплений.

"Немає особливих настанов для дружин президентів, немає кодексу і формалізацізації моєї роботи", — зазначила вона.

За словами дружини президента, незважаючи на те, що звання "перша леді" є чисто формальним, у суспільства були великі очікування від її роботи.

"Від тебе очікують всього. Ти маєш вирішити всі питання, особливо в гуманітарному секторі. Коли ми щось робимо, то я отримую велику кількість коментарів, що потрібно робити", — говорить Олена Зеленська.

Перша леді пригадала, що після перемоги Володимира Зеленського на виборах, не знала, з чого починати власну діяльність у новому статусі.

"Ти проходиш до будівлі Офісу президента і там нікому не потрібний і, в принципі, тебе там ніхто не чекає. Тільки президент чекає і завжди радий бачити", — розповіла вона.

Наразі Зеленська визначила для себе чотири основні напрямки роботи:

культурна дипломатія,

реформа харчування у школах,

безбар'єрність,

супровід президента.

Олена Зеленська хоче розробити структуру, яка полегшити життя тих перших леді, хто буде після неї. Насамперед, для ефективного виконання своєї роботи, вона хоче мати "невелику команду професіоналів".

"Мені б хотілося, щоб після мене залишилася структура, можливо, на базі Офісу президента, яка б допомогла у роботі всім іншим, хто прийде після мене. Щоб було зрозуміло, куди ти потрапив, що є помічники та є кому відповідати на запити та листи", — підсумувала дружина глави держави.

Раніше Олена Зеленська представила нове шкільне меню для українських дітей.

VIP з Наталією Мосейчук. Олена Зеленська

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