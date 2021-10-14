Зеленська розповіла, скільки жінок-військовослужбовиць боронять Україну

Перша леді привітала жінок-захисниць України зі святом.
Сьогодні у Збройних силах України понад 31 тисяча військовослужбовиць. Вони нарівні з чоловіками боронять мир і спокій у нашій країні.
Про це заявила перша леді Олена Зеленська і привітала жінок-захисниць зі святом.
"Сьогодні ми вперше відзначаємо День захисників і захисниць України! Здавна всі ми звикли, що роль захисника завжди впевнено виконують чоловіки. Жінкам же дістаються ролі тих, кого потрібно захищати. Раніше внесок жінок у захист України залишався на другому плані. І це, як на мене, несправедливо. Адже лише у Збройних силах України сьогодні – понад 31 тисяча військовослужбовиць. Вони нарівні з чоловіками боронять мир і спокій у нашій країні", - написала вона на сторінці у Facebook.
За словами Зеленської, час визнати цю рівність і пишатися тим, що в Україні однаково шанують як чоловіків, так і жінок, які захищають Батьківщину.
"Дякую всім-всім захисникам і захисницям України. Бажаю міцного здоров'я вам і вашим родинам, натхнення на службі та миру всім нам!", - написала перша леді.
Нагадаємо:
- Україна 14 жовтня святкує День захисників та захисниць. Це державне свято, яке відзначається водночас зі святами Покрови та Днем Українського козацтва. Щоб подякувати живим та вшанувати пам'ять тих, хто загинув за свободу нашої країни - урочистості відбудуться у всій країні.
- Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і військовослужбовиць з Днем захисників і захисниць України. Президент взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві.