Зеленська розповіла, скільки жінок-військовослужбовиць боронять Україну

Перша леді привітала жінок-захисниць України зі святом.

Сьогодні у Збройних силах України понад 31 тисяча військовослужбовиць. Вони нарівні з чоловіками боронять мир і спокій у нашій країні.

Про це заявила перша леді Олена Зеленська і привітала жінок-захисниць зі святом.

"Сьогодні ми вперше відзначаємо День захисників і захисниць України! Здавна всі ми звикли, що роль захисника завжди впевнено виконують чоловіки. Жінкам же дістаються ролі тих, кого потрібно захищати. Раніше внесок жінок у захист України залишався на другому плані. І це, як на мене, несправедливо. Адже лише у Збройних силах України сьогодні – понад 31 тисяча військовослужбовиць. Вони нарівні з чоловіками боронять мир і спокій у нашій країні", - написала вона на сторінці у Facebook.

За словами Зеленської, час визнати цю рівність і пишатися тим, що в Україні однаково шанують як чоловіків, так і жінок, які захищають Батьківщину.

"Дякую всім-всім захисникам і захисницям України. Бажаю міцного здоров'я вам і вашим родинам, натхнення на службі та миру всім нам!", - написала перша леді.

Нагадаємо:

Україна 14 жовтня святкує День захисників та захисниць . Це державне свято, яке відзначається водночас зі святами Покрови та Днем Українського козацтва. Щоб подякувати живим та вшанувати пам'ять тих, хто загинув за свободу нашої країни - урочистості відбудуться у всій країні.

. Це державне свято, яке відзначається водночас зі святами Покрови та Днем Українського козацтва. Щоб подякувати живим та вшанувати пам'ять тих, хто загинув за свободу нашої країни - урочистості відбудуться у всій країні. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і військовослужбовиць з Днем захисників і захисниць України. Президент взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві.

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