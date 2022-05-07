Зеленський 8 травня візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7: деталі

Вони обговорять останні події у війні Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 8 травня, візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7, де обговорять військове вторгнення Росії до України. Дата проведення зустрічі обрана спеціально напередодні підписання президентом США Джозефом Байденом закону про ленд-ліз 9 травня.

Про це заявили в адміністрації США.

"У неділю вранці президент (Байден – ред.) візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 під головуванням канцлера Німеччини Шольца. До лідерів приєднається президент України Зеленський. Вони обговорять останні події у війні Росії проти України, глобальні наслідки війни Путіна, продемонструють підтримку України та майбутнього України, а також продемонструють збереження єдності Великої сімки та нашу колективну відповідь, у тому числі нарощування наших безпрецедентних санкцій, щоб накласти серйозні витрати на війну Путіна", – сказано у повідомленні прессекретарки Білого дому Джен Псакі.

Нагадаємо, що Байден у понеділок, 9 травня, підпише закон про ленд-ліз – ленд-ліз від 2022 року.

"Що ж, я думаю, не слід забувати про значення того, коли графік часу – коли відбудеться ця зустріч Великої сімки, тобто за день до Дня Перемоги в Росії, яку, безумовно, спроєктував президент Путін. Бажання відзначити цей день як день перемоги над Україною. Звичайно, це не так. Хоча він очікував, що пройде маршем вулицями Києва, цього явно не станеться", – повідомила Псакі.

Раніше Псакі додала: "Ця зустріч і розмова в неділю — це можливість не тільки показати, наскільки єдиний Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, але й показати, що для єдності потрібна робота, потрібні зусилля, потрібні кров, піт, а іноді сльози". ".

Нагадаємо, німецький уряд анонсував участь президента України Володимира Зеленського у засіданні лідерів G7, яке заплановано на 8 травня. Глава України виступить перед керівниками організації у режимі відеоконференції.

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