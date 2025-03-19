Зеленський анонсував "контакт" із Трампом після розмови з Путіним

Зеленський сподівається почути від Трампа деталі його розмови з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 19 березня у нього відбудеться контакт із президентом США Дональдом Трампом.

Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Без нас неможливо закінчити цю війну справедливим миром. Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі, я думаю, – деталі наступних кроків", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що зустріч команд України та США у Джидді буле справді дуже хорошою. На думку президента, "все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось йде правильно".

"Тому ми проговоримо з ним, я думаю, деталі наступних кроків. І я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, розмова Трампа і Путіна відбулася ввечері 18 березня. Під час неї російський диктатор не погодився на пропозицію про повне 30-денне припинення вогню, а лише – на припинення атак по енергетичних та інфраструктурних об’єктах.