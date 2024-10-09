Зеленський анонсував найближчої доби важливі переговори: з ким зустрінеться

Президент Володимир Зеленський найближчої доби планує зустрітися з лідерами чотирьох країн-партнерів – Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Про це глава держави заявив під час саміту Україна – Південно-Східна Європа у хорватському Дубровнику.

Зеленський хоче обговорити з очільниками цих держав питання військового посилення України.

Також читайте Про що йдеться у першому пункті Плану перемоги: Зеленський розповів

"Я протягом доби розпочну переговори з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас, військова складова посилення. Протягом доби я зустрінуся окремо, в кожній країні, з лідерами Британії, Франції, Італії, Німеччини", – сказав він.

Президент пояснив, що проведе ці переговори швидко, перед засіданням у форматі "Рамштайн". А на "Рамштайні" він пообіцяв представити союзникам План перемоги.

Раніше президент Зеленський повідомив, що засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня, відклали. Засідання відклали, бо президент США Джо Байден не приїде на зустріч "Рамштайну" до Німеччини, щоб зосередитися на реагуванні на ураган Мілтон.

Також в Офісі президента України повідомили, що другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024 року, як було заплановано раніше.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.