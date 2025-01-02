Зеленський анонсував нові домовленості з Африкою: про що розповів президент

Міністри закордонних справ Андрій Сибіга провів важливі перемовини з новою сирійською адміністрацією та бізнес-партнерами в Лівані. У результаті було ухвалено рішення відновити дипломатичні відносини з Сирією та посилити співпрацю в міжнародних організаціях.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про перспективи розширення співпраці з Африкою та відновлення дипломатичних відносин із Сирією, наголосивши на важливості міжнародного партнерства для України в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України.

За словами Зеленського, міністри закордонних справ Андрій Сибіга та агрополітики Віталій Коваль провели важливі перемовини з новою сирійською адміністрацією та бізнес-партнерами в Лівані. У результаті було ухвалено рішення відновити дипломатичні відносини з Сирією та посилити співпрацю в міжнародних організаціях.

“Готуємося збільшити торгівлю з Ліваном щонайменше вдвічі – зараз це 400 мільйонів доларів аграрного експорту. А з Сирією готуємося до відновлення дипломатичних контактів і нових спільних проєктів”, – зазначив Зеленський.

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Особливу увагу було приділено співпраці з країнами Африки. Президент доручив міністру закордонних справ підготувати конкретні домовленості, які відкриють нові можливості для української економіки.

Зеленський наголосив на позитивних показниках українського експорту: у 2024 році він зріс на 15%, додавши понад 5 мільярдів доларів до рівня 2023 року. Загалом обсяг експорту сягнув 41 мільярда доларів.

“На 2025 рік завдання – продовжити це зростання. Ми повинні зберігати наші зв’язки зі світом, зміцнювати експорт і відкривати нові ринки”, – заявив президент.

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Також президент подякував військовим, які забезпечують безпеку експортних маршрутів, зокрема в Чорному морі, і відзначив зусилля Сил оборони, ГУР, Служби безпеки України та зовнішньої розвідки.

“Безпека наших маршрутів – це заслуга наших воїнів. Дякую кожному, хто захищає наші кордони та економічні інтереси”, – підкреслив він.

Володимир Зеленський також прокоментував загострення на фронті. Найінтенсивніші бої тривають на Донеччині, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках, а також у Херсонській області. Він відзначив 24-ту, 100-ту, 59-ту, 68-му та 79-ту бригади за героїчну оборону позицій і відбиття російських штурмів.

“Ми вистоїмо завдяки нашим воїнам. Кожен удар по ворогу – це крок до нашої перемоги”, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що цей рік стане важливим у досягненні миру завдяки єдності демократичних країн.