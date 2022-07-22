Зеленський анонсував новий пакет військової підтримки від Великої Британії та потужну подію, підготовлену першою леді

Президент зазначив, що, незважаючи не те, що відбувається у політиці, зв’язки між Україною та Великою Британією та суспільствами цих країн будуть лише посилюватися.

Влада готується до старту другого київського Саміту перших леді та джентльменів. Він розпочнеться вже завтра, 23 липня. Ця ініціатива першої леді України була заснована минулого року й довела, що може спрямувати м’яку силу дружин і чоловіків лідерів держав для розв’язання різних проблем національного та глобального масштабу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 липня.

Президент зазначив, що цьогоріч саміт буде присвячений темі післявоєнного відновлення України.

"І це не просто про відбудову. Це про повернення людей, тобто про переселенців, які не мають стати біженцями. Про всю необхідну допомогу й реабілітацію для тих, хто постраждав від війни. І про відродження соціального життя в громадах і містах, які були розбиті окупантами", - додав він.

Зокрема, в межах Саміту й на основі державної благодійної платформи United24 уже почався збір коштів на спеціальні реанімаційні автомобілі для України.

"Не буду зараз розкривати всього, що підготовлено першою леді України та її командою, але відчуваю, що з дипломатичного погляду це буде потужна подія", - зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що говорив у п'ятницю з великим другом України Борисом Джонсоном. Передусім про безпеку й оборонну співпрацю.

"Очікуємо на новий пакет військової підтримки. Відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях. І хоч би що відбувалося в політиці, зв’язки між нашими країнами й суспільствами будуть лише посилюватися", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він буде виконувати обов'язки прем'єра до обрання нового голови уряду. Новий прем'єр-міністр Великої Британії буде оголошений 5 вересня.

Зеленський назвав три головні пункти угоди про експорт зерна - звернення за 22 липня

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