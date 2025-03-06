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Зеленський анонсував переговори зі США та назвав перші кроки до миру

Зеленський анонсував переговори зі США та назвав перші кроки до миру

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі український лідер представив бачення швидкого просування до миру.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свій візит до Саудівської Аравії в понеділок, 10 березня, та анонсував українсько-американські переговори, які розпочнуться там пізніше. 

Про це він повідомив у четвер, 6 березня, у своєму офіційному Telegram-каналі.

“Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі”, – наголосив український президент.

Володимир Зеленський зазначив, що на засіданні Європейської ради на рівні лідерів, яке відбулося сьогодні у Брюсселі, він представив бачення швидкого просування до миру.

“Першочергово можуть бути встановлені та повністю проконтрольовані тиша в небі (зупинка ударів ракет, далекобійних дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі), а також тиша на морі, тобто зупинка всіх бойових операцій у Чорному морі, що дасть змогу гарантувати спокійне та безпечне судноплавство”, – повідомив він.

Український лідер зауважив, що такі першочергові кроки стануть прологом до ширшого та всеохопного врегулювання.

“Війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру”, – наголосив він.

Нагадаємо, раніше журналістка Fox News Джекі Гайнрік повідомила, що переговори США та України щодо зупинення війни розпочнуться у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії.

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