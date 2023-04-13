Зеленський анонсував потужні дії на фронті: "Готуємо хлопців, дуже чекаємо постачання зброї"

Президент також прокоментував "день "Нептуна", коли наші ракети уразили "Москву".

Президент України Володимир Зеленський анонсував потужні дії на фронті та відзвітував про засідання військового кабінету на цю тему.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 13 квітня.

"Провів військовий кабінет, особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що безпосередньо необхідно для управління передовою й забезпеченням активних дій України, захистом нашої держави від російського терору. Це було змістовно", – повідомив президент.

"І наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. І по максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму", – наголосив Зеленський.

Оборонно-промисловий комплекс і крейсер "Москва"

Президент повідомив, що 13 квітня в Маріїнському палаці, де завжди вшановують тих, хто найбільше зробив для України, вперше був відзначений День працівників і працівниць ОПК.

"Це доволі несправедливо, що досі в Україні не було такого спеціального дня, коли можна було б ушанувати працю всіх тих, хто створює українську зброю, українські снаряди, українську техніку. Хто створює й наші ракети, які так яскраво проявили себе в акваторії Чорного моря в цей день рік тому, 13 квітня, коли зупинився морський шлях російського чорноморського флагмана ( крейсера "Москва" – ред.). Це люди, які створюють наші гармати – 155 міліметрів, які зараз на полі бою і щодо яких чуємо лише позитивні відгуки від наших бійців і… зрозуміло які "відгуки" окупанта", – розповів Зеленський.

Він додав, що наразі не можна розказати більшості тих позитивів, яких досягнуто щодо української зброї та власних снарядів не лише за час повномасштабної війни, а й за роки перед нею. Однак державі та суспільству є за що бути вдячними тим професіоналам, які оберігають і розвивають ОПК, зазначив глава держави.

"Напередодні я підписав указ про встановлення в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу. Саме в цей день "Нептуна", коли наші ракети уразили "Москву". Але дякуємо ми й за ракети, і за десятки інших видів озброєння, техніки й снарядів, що постачаються обороні", – сказав Зеленський.

Євроінтеграція

Президент також цього дня провів нараду з урядовцями, депутатами Верховної Ради щодо деяких кроків із наближення до Євросоюзу, законодавчих кроків, реалізації ухвалених змін.

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"Мета нашої держави – абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправне членство. З нашого боку – повна готовність", – запевнив Зеленський.

Військові і фронт

Окрім того, глава держави підписав чотири укази про нагородження українських військових. Так, держнагородами відзначені 349 військовослужбовців: це 45 бійців Повітряних сил, 152 – ДШВ, 152 воїни – Сухопутні війська.

"Особливо сьогодні хочу відзначити наших бійців, які бʼються на Донеччині у складі ОСУВ "Таврія" генерала Тарнавського. Зокрема морських піхотинців 35-ї окремої бригади та артилеристів 55-ї окремої бригади. Ви, як завжди, хлопці, результативні! Дякую!" – сказав Зеленський.

Він також подякував бійцям ОСУВ "Одеса" генерала Москальова – 63-тій окремій механізованій бригаді, яка потужно бʼє окупантів за удари по українських містах і селах на Південному напрямку. Президент відзначив і воїнів 126-ї окремої бригади сил ТрО – аеророзвідників. Він подякував їм за уважність, яка стає влучністю української артилерії.

"Ворог обовʼязково зазнаватиме втрат у відповідь за кожен удар по українцях", – запевнив глава держави.

Нагадаємо, видання Politicoу своїй редакційній статті вказало, що українські високопосадовці засмучені витоком "цілком таємної" інформації Пентагону, в якій йдеться, що Україна отримає лише "скромні територіальні здобутки" під час майбутнього контрнаступу. У Києві кажуть – документ свідчить про те, що США вкотре недооцінюють можливості ЗСУ.

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